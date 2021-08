Verloskundige Marlies hielp duizenden baby's ter wereld: 'Steeds moeilijker om natuur haar gang te laten gaan’

Kamperen in de regen Campinggas­ten snakken naar zomerweer: ‘Als het aan mij had gelegen, waren we gisteren al vertrokken’

19 augustus BREDA/RUCPHEN - Veel mensen kozen deze zomer voor een vakantie in eigen land. Belangrijke reden: door de corona-codes het kleurenbos niet meer zien. Geen risico. En ach, op de Nederlandse camping is het ook fijn, toch? Krijg je dit. Grijs en grauw, miezer en regen, net te warm voor een dik vest. Hoe vul je dan de tijd bij je tent, in je camper of caravan? We lazen de barometer af op camping Liesbos in Breda, en De Posthoorn in Rucphen. ,,Jullie zijn vriendinnen?’’ ,,Nog wel, ja…’’