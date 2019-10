Verlichting Nieuwe Markt doet het weer, maar lampen fontein branden niet

Daders dreigen Roosendaal­se in haar knie te schieten bij overval in haar woning

1 oktober ROOSENDAAL - Bij de 27-jarige vrouw die op zondagnacht 24 februari werd overvallen bij haar woning aan de Vroenhoutseweg in Roosendaal, werd ook gedreigd om haar in de knie te schieten. Dit brengt de politie nu naar buiten in een reconstructie.