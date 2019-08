Verkoop villa verlost GGZ WNB van erfenis Wubbo Petersen

GGZ WNB levert er fors op in, maar neemt dat verlies, blij dat ze is nu eindelijk van de affaire verlost te zijn. Hoe zat het ook alweer? Wubbo Petersen koopt in het jaar 2000 voor anderhalf miljoen gulden het Zeeuwse landgoed Zorgvliet (oppervlakte 4.500 vierkante meter) om in het voormalig rusthuis te gaan wonen, als privé-persoon. Maar hij verhuist vervolgens naar Goes en verkoopt Zorgvliet in 2007 voor 1,3 miljoen euro aan GGZ WNB, waar hij intussen directeur is geworden.

Volledig scherm Wubbo Petersen in 2010 op het terrein van landgoed Vrederust in Halsteren waar GGZ WNB gevestigd is. © Dick de Boer

Samen met de Schotse organisatie Castle Craig zou GGZ WNB landgoed Zorgvliet omturnen tot een afkickkliniek voor welgestelde verslaafden. Maar daar komt nooit iets van terecht. Sterker, Wubbo Petersen moet in 2010 het veld ruimen bij GGZ WNB wegens financieel wanbeleid: hij zadelt de organisatie op met een miljoenenschuld door de bouw van allerlei klinieken op het vroegere Vrederust-terrein zonder akkoord van de banken. Oud-staatssecretaris Martin van Rooijen wordt aangetrokken om Wubbo's puin op te ruimen en ziet zich onder meer genoodzaakt een flink aantal medewerkers te ontslaan.

Quote De opbrengst moeten we delen met Castle Craig dat ook voor de helft eigenaar is. Dat delen gold overigens ook voor de schulden­last. De balans is nu schoon, Zorgvliet is uit de boeken. Ineke Strijp, Bestuurder GGZ WNB

Ineke Strijp, huidig bestuurder van de instelling voor geestelijke gezondheidszorg, is opgelucht een streep onder de allerlaatste erfenis uit het verleden te kunnen zetten. ,,Zorgvliet is verkocht tegen de grondprijs want het pand was na tien jaar leegstand zo verpauperd, dat het vrijwel niks meer waard was. Zelfs de fundering was gescheurd. De opbrengst moeten we delen met Castle Craig die ook voor de helft eigenaar was. Dat delen gold overigens ook voor de schuldenlast. Die hebben wij de afgelopen zes jaar afgeschreven en onze balans is nu schoon, Zorgvliet is uit de boeken.”

De kopers runnen B & B d’Ouwe Pastorie in het dorp en hebben intussen de aanvankelijke plannen laten varen om in Zorgvliet een restaurant ‘t Zusje te vestigen. Wat het stel er wel mee gaat doen, is nog onbekend.