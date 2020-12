Verkiezingen vallen door corona voor Roosendaal 170.000 euro duurder uit

Wie nog een kunstboom of kerstlicht­jes in huis wil halen moet snel zijn: ‘Ze gaan als warme broodjes’

6 december HALSTEREN/WOUWSE-PLANTAGE/ETTEN-LEUR-Sinterklaas heeft nog maar net zijn hielen gelicht, of we staan alweer in de rij voor een kerstboom. Nemen we meteen ook een extra grote set lichtjes mee. Want ja, we mogen al zo weinig. Wie nog kerstattributen in huis wil halen, moet snel zijn. ,,Op is ook echt op”, zegt Freek Schalk van tuincentrum Life and Garden in Etten-Leur.