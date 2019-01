Verkeersveiligheid op A17-afslag bij Oud Gastel ter discussie

Op de N641 geldt als maximum snelheid 80 kilometer per uur. De CDA-er wil de snelheid op deze drukke kruispunten terug te brengen naar 60 kilometer per uur. Bovendien moet er iets gebeuren aan het dichtslibbend verkeer in de spitsuren op de op- en afritten van de A17. Volgens Van Tetering het gevolg van het vele sluipverkeer, wat hier de A17 verlaat om via de Oudenbossche Koepelbaan en Bosschenhoofd aansluiting te krijgen op de A58. ,,In de file nemen automobilisten zelfs de berm of carpoolstrook mee om maar verder vooraan te staan.‘’