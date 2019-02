Verkeerssituatie Noorderstraat ‘nog eens kritisch bekijken’

Signalen

De fractie had al eerder aan de bel getrokken over de situatie daar naar aanleiding van signalen van omwonenden. Zij gaven aan nog steeds last te hebben van vrachtverkeer, ondanks de aanleg van de omleidingsweg rond de dorpen. In de Noorderstraat richting Sprundel geldt namelijk geen vrachtverkeerverbod en daarom wordt die weg toch gebruikt voor zwaar verkeer. Dat blijkt ook uit tellingen van het verkeer op de verlengde Vosdonkseweg. Sinds die in gebruik is genomen is het gemiddelde aantal weggebruikers per dag toegenomen van 7.486 naar 7.537. Daarvan is 5,7 procent vrachtverkeer.