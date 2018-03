Verkeershinder door bomenkap

Auto slipt de sloot in op Vosdonkseweg in Sprundel

15:33 SPRUNDEL - Op de Vosdonkseweg in Sprundel is een auto geslipt en in de sloot naast de weg beland. De bestuurder raakte daarbij gewond en werd behandeld in de ambulance. De bestuurder hoefde niet mee naar het ziekenhuis.