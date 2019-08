Verkeerscontrole Roosendaal: automobilist rijdt met 83 kilometer per uur door centrum

video + update Man (23) zit anderhalf uur bekneld in auto na ernstig ongeval in Heerle

9:17 HEERLE - Een 23-jarige man heeft in de nacht van maandag op dinsdag urenlang bekneld gezeten in zijn auto na een zwaar ongeval op de Moerstraatseweg in Heerle. Nadat hij was gevonden, is hij ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht.