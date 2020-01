Verkeersberekeningen nieuwbouw Bravis ziekenhuis: ’Extra drukte hoeft niet te leiden tot meer overlast’

COLUMN Voor die schommel­jon­ge­ren was het woordje ‘wegwezen’ waarschijn­lijk al genoeg geweest

10 januari In het buitenland worden we nog vaak gezien als speeltuin voor drugsgebruikers. Maar die reputatie kan zomaar veranderen. Misschien staan we straks wel bekend als het land waar je moet uitkijken met speeltuinen.