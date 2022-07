Verkeer in Stampersgat negeert massaal de eerste verkeerslichten

Fietsers in Roosendaal vinden ‘turboro­ton­de’ met afstand het gevaar­lijkst, blijkt uit enquête

ROOSENDAAL - De turborotonde in de Burgemeester Freijterslaan is de absolute nummer één op de lijst van gevaarlijkste plaatsen voor fietsers in Roosendaal. Dat blijkt uit een enquête van de Fietsersbond Roosendaal waaraan zo’n negenhonderd mensen meededen.

28 juni