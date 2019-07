Verkeer in Roosendaal op zijn kop door reconstructie rotonde Van Beethovenlaan

ROOSENDAAL - In de zes weken dat wordt gewerkt aan de vernieuwing van de drukke rotonde Van Beethovenlaan - Boulevard in Roosendaal zullen de gevolgen van deze klus merkbaar zijn bij de doorstroming van het verkeer in de stad.

Het werk begint maandag 8 juli en wordt naar verwachting afgerond op vrijdag 16 augustus.

Verkeer dat via de afslag Roosendaal-Oost in de A58 de stad in komt, rijdt richting deze rotonde. Bovendien staan vlak bij de rotonde vestigingen van de Jumbo en Albert Heijn. Dat alles maakt van het verkeersplein een druk knooppunt in de stad Roosendaal. Waarbij het fietspad direct tegen de rijbaan van het gemotoriseerd verkeer is gelegd.

In noordelijke richting

Dat laatste gaat veranderen. In de nieuwe opzet verschuift de rotonde iets in noordelijke richting. Daardoor ontstaat aan de Dunantstraat en de de zuidoostelijke poot van de Boulevard meer ruimte. En dat biedt de mogelijkheid om het fietspad op ongeveer 5 meter van de rijbaan aan te leggen. De rotonde wordt overzichtelijker en veiliger, aldus de gemeente.

Majoppeveld

Tijdens het werk wordt de rotonde langs alle kanten afgesloten. Dus heeft de gemeente Roosendaal omleidingsroutes ingesteld voor het autoverkeer en voor het zwaar verkeer. Vrachtwagens die naar Majoppeveld-Noord moeten, rijden via afslag 21 in de A17. Majoppeveld-Zuid is bereikbaar via de A58 afslag Rucphen (tot 20 juli) en na 20 juli via de afslag Zegge.

Turborotonde

Het autoverkeer naar de zuidelijk poot van de Boulevard rijdt vanaf en naar de A17 om via de Laan van België, de Laan van Brabant, de HGD-straat, de Stationsstraat en de Spoorstraat, vice versa. En auto's die vanaf de afslag Roosendaal-Oost naar de Boulevard-zuid - of omgekeerd - willen kiezen hun route via de Strausslaan en de Burgerhoutsestraat.

Na de vakantie pakt de gemeente de turborotonde in de Burgemeester Freijterslaan aan.