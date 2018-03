Verjaardagsfeest in Ettense kerk met Vincent als inspirator

ETTEN-LEUR - Een bijzondere dag, in meerdere opzichten: 30 maart. In 2018 valt de datum samen met Goede Vrijdag, maar het blijft altijd de dag dat Vincent van Gogh werd geboren. Nu 165 jaar geleden. En dat wordt gevierd met een chique talkshow in Etten-Leur, met toonaangevende gasten.

Maas zet met zijn Salon van Gogh de schijnwerper op de kerk waar eens de vader van de schilder dominee was. ,,Ik kende wel de kerk, maar associeerde Etten-Leur toen niet met Van Gogh’’, bekent de van origine Bergse presentator. Maas is nu gastheer van de jaarlijkse talkshow van Van Gogh Brabant, die voor het eerst in Etten-Leur neerstrijkt.

Nalatenschap

Volledig scherm Televisiepresentator en schrijver Cornald Maas © ANP Kippa/Koen van Weel Intussen blijkt hij goed op de hoogte met zowel de vormende jaren van de schilder als de bijzondere positie van diens protestante vader in overwegend katholieke gemeenschappen. Een van die plaatsen is Etten-Leur, dat vorig jaar door het Van Gogh Museum in Amsterdam op de kaart werd gezet als de plek waar Vincent de stap naar kunstenaar maakte. Maas is benieuwd wat er met de nalatenschap van de schilder wordt gedaan.

Natuurlijk gaat het over de kunst in Salon van Gogh. Het thema van het netwerkevenement is echter breder: ’Brabant als economische, culturele en culinaire topregio’. Cornald Maas heeft Axel Rüger van het Amsterdamse museum als tafelheer. Hij vindt het van belang om ondernemers ervan doordringen hoeveel ‘kapitaal’ Brabant heeft dank zij het werk van de wereldberoemde schilder. ,,Ik zal Axel een beetje teasen, want ik kan me voorstellen dat Brabant het gevoel heeft dat het een beetje het nakijken heeft.’’ Maas weet dat lang niet iedereen zich beseft dat Van Gogh uit deze provincie komt.

Volledig scherm Axel Rüger, directeur van het Van Gogh Museum. © Marc Driessen

Dat sluit prima aan bij de missie van Van Gogh Brabant. Die internationaal opererende organisatie werkt deze keer samen de stichting Vincent van Gogh Etten-Leur. Sprekend over inspiratie en kracht putten uit het leven en werk van de schilder is ook restaurateur Ronald Peijnenburg uitgenodigd, zo’n beetje de ‘buurman’ van de kerk. Aardig detail: de eigenzinnige en succesvolle patron van De Zwaan liet zich ooit vereeuwigen als Vincent, compleet met pleister over het oor.

Volledig scherm Ronald Peijnenburg als Vincent © Ronald Peijnenburg

Bovendien is Martin van Drunen uitgenodigd. De baas van de gelijknamige schoenfabriek baarde opzien met een ontwerp in de stijl van Loving Vincent, de eerste geschilderde animatiefilm. Maas: ,,Vorig jaar werd tijdens de Salon in Nuenen van die film een voorproefje van vertoond. Achteraf gezien een wereldprimeur.’’ Rüger nam de Drunense schoenen zelfs mee naar Hollywood voor het geval Loving Vincent een Oscar zou meepakken. ,,Maar ik hem er niet mee op de rode loper gezien’’, zegt Maas. Mogelijk komt dat doordat de nominatie niet werd verzilverd.

Volledig scherm De Loving Vincent schoenen © Van Drunen

Uitstapjes als deze prikkelen de talkshowhost. Als tipje van de sluier onthult hij wat hij in elk geval wil weten. ,,Hoe kom je op zo’n idee? En heeft het resultaat? Is het marketing of idealisme? Ik ben benieuwd hoe Axel daar over denkt. Waar de grens van commercialiseren ligt.’’

Tijdlijn

Etten-Leur heeft het aan Rüger en de nimmer aflatende inzet van de plaatselijke stichting te danken dat de Ettense periode vorig jaar op de tijdlijn van het Amsterdamse museum kwam. De tijd die de schilder bij zijn ouders doorbracht wordt nu gezien als het moment waarop Van Gogh serieus als kunstenaar aan de slag ging. De stichting hoopt dat de vermelding mensen nieuwsgierig maakt om een kijkje in Etten-Leur te nemen.

Onder de vermelding '1881 Etten' is nu een brief met een tekening van een van Vincents favoriete modellen te zien: Willebrorder Cornelis Schuitemaker, wiens afbeelding ook op de muur prijkt in het steegje naast de Van Goghkerk. De schets was onderdeel van de briefwisseling met Vincents broer Theo. ,,De afbeeldingen in brieven brengen de bezoekers nóg dichter bij Van Gogh'', typeerde museumspecialist Ann Blokland dit het werk.

Volledig scherm Cornelis Schuitemaker © Van Gogh museum