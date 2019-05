Verhuizing Airborne festival Bosschenhoofd: ‘We missen een verkeersplan’

Anna voor Zorg nieuwe naam voor thuiszor­gor­ga­ni­sa­tie Bosschen­hoofd

6 mei BOSSCHENHOOFD - Onder de naam stichting Anna voor Zorg maakt de thuiszorgorganisatie in Bosschenhoofd een doorstart. De stichting komt voort uit het failliet verklaarde Joost Zorgt. Landelijk is het bedrijf overgenomen door het Brabantse Actief Zorg, maar de goed draaiende organisatie in Bosschenhoofd gaat zelfstandig verder.