Verhuisplannen Aldi Oudenbosch weer uit de la getrokken: nu is Boekvoordeel de vervanger

Winkelketens als Hema, Action en Op=Op toonden aanvankelijk interesse om de plaats van Aldi in te nemen. Maar Hema koos voor een pand aan de overkant, Action dook op de Hoevense markt en Op=Op ging failliet. Aldi heeft nu Boekenvoordeel als nieuwe troef naar voren geschoven. Het gemeentebestuur ziet in de boekhandel een solide partij en aanvulling op het bestaande aanbod.

Geen leegstand

,,De afspraak met Aldi is altijd geweest dat bij vertrek uit het winkelcentrum geen leegstand mag ontstaan‘’, stelt wethouder Hans Wierikx, ,,Aan die voorwaarde wordt nu voldaan. Daarmee kunnen we de procedure in gang zetten.‘’ Halderberge wil zowel het ontwerp-bestemmingsplan als de omgevingsvergunning in één keer aanpakken. Dat heeft te maken met het verzoek van Aldi om eerst een tijdelijke locatie aan de Nijverheidsweg in te nemen. Wierikx: ,,We willen partijen snel duidelijkheid bieden, grote retailers blijven geen jaren wachten om zich ergens te mogen vestigen.‘’