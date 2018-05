Verhaal van appende Tommy-Boy maakt diepe indruk op De Linde

OUD GASTEL - Zijn overdonderende openingszin is overal hetzelfde: ,,Goedemiddag allemaal. Je ziet op het digibord mijn zoon Tommy-Boy. Hij fietste van huis naar de atletiekbaan, keek even op zijn mobieltje en toen ging hij dood. 13 jaar.''

Het is meteen muisstil in het klaslokaal van de groepen 7 en 8 van openbare basisschool De Linde in Oud Gastel. De heftige booschap komt uit de mond van Michael Kulkens uit Kortenhoef. In Nederland is zijn zoon Tommy-Boy postuum de personificatie van het mobielloos fietsen geworden.

,,Hij moest zeven kilometer fietsen, veelal door bos en hei. Daar waar geen auto komt. Op de hele fietsroute ligt een stukje van vijf meter waar landbouwverkeer en soms een auto langs komt. Trappend op de pedalen legde Tommy-Boy de Sportify-afspeellijst aan, die hij 's avonds voor zijn jarige zusje Summer zou gaan draaien. Zijn droom was deejay te worden en hij was goed op weg.''

Uit de speakers klinkt Butterflies van DJ Tiësto, precies bij dat nummer komt op 22 augustus 2015 de klap. Een mevrouw met vier kinderen in de auto ook op weg naar sportclubs kruisen het pad van Tommy-Boy, die even op zijn smartphone checkt of het nummer van de Bredase deejay wordt vastgelegd. ,,Hij heeft de auto nooit zien aankomen. Vanwege die ene seconde sta ik hier nu mijn verhaal te doen. Het is doodzonde dat mijn het zelf niet aan jullie kan vertellen. Want het was een gave gast. Goochelen, indruk maken op de vele meiden in zijn klas. Twee weken voor zijn dood waren we op vakantie in Frankrijk, maakte hij van plastic flessen een zeilboot. Hij zeilde er zo mee weg.''

Het is de aanvulling op het tragische verhaal, waarvan Kulkens' vrouw zei: ,,Je mag het doen, maar ik wil niet dat Tommy-Boy alleen wordt herinnerd als die jongen die op zijn telefoon keek.''

Tegen media, die over het ongeluk schreven, vertelde Kulkens onmiddellijk dat de bestuuder van de auto geen blaam treft. ,,Twee dagen na het overlijden van Tommy-Boy hadden we contact met haar. Zij hebben maanden niet kunnen slapen. Maar het was de smartphone, die mijn zoon de das om deed. Ze kon er niks aan doen, reed niet te hard. Een maand na het ongeluk herdachten we Tommy-Boy met zeshonderd mensen op de hei. Daar was ze ook bij.''

Sindsdien doet hij er alles aan om jeugd en jongeren te wijzen op de gevaren van appen tijdens het fietse n en autorijden. ,,Want ik sta hier wel voor jullie, maar eigenlijk moeten jullie de boodschap overbrengen op jullie ouders. Het domste wat ze kunnen doen is rond kwart over drie, half vier een appje sturen met de vraag: ben je al onderweg naar huis. Zeg vanavond vooral tegen hen: wees geen Smombie.''

Smombie staat voor Smartphone Zombie. Zo genoemd omdat we bij elk piepje van de telefoon meteen willen zien wie er reageert. Het is een van de diverse acties, die Kulkens met zijn stichting TButterfly in gang zette. De voorlichtingslessen aan inmiddels zo'n 20.000 leerlingen maken indruk. Ook in Den Haag, waar verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen nu werk maakt van een appverbod voor fietsers. Het kan Kulkens niet snel genoeg gebeuren. ,,Elke dag dat het langer duurt is één te veel.''