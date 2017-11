Vergunningen voor 'Polenhotels' in Nispen en Roosendaal verleend

ROOSENDAAL - In één klap heeft de gemeente Roosendaal twee vergunningen verleend voor huisvestingslocaties van arbeidsmigranten in de gemeente.

Uitzendbureau Pollux heeft toestemming op zak om 90 studio's te mogen bouwen voor 180 arbeidsmigranten aan de Oude Turfvaartsestraat in Nispen en Atik Uitzendbureau mag aan de Gastelseweg in Roosendaal een pand bouwen voor 200 buitenlandse werknemers. Helemaal zeker zijn de uitzendbureaus nog niet, want met het verlenen van de vergunningen is meteen een periode gestart van zes weken waarin bezwaren kunnen worden ingediend.

Algemeen directeur en eigenaar Henriette Petersen van Pollux wacht daar niet op. ,,We zijn druk bezig met de voorbereidingen op de bouw. De aannemer heeft de units al geplaatst en start een dezer dagen.'' Pollux bouwt een gebouw met 90 studio's, elk voor twee arbeidsmigranten die voor het uitzendbureau werken. Omwonenden maakten eerder bezwaar tegen het gebouw, waarvan ze vinden dat het niet in het bestemmingsplan past. Petersen: ,,Dat was een zaak tegen de gemeente. Overigens niet gewonnen door de omwonenden.''

Maaltijden

De huisvesting past in het bestemmingsplan omdat op deze locatie voorheen Parkhotel Zonneland was gevestigd. Behalve het gebouw met de woonruimten, komt er een recreatieruimte met televisieschermen en zithoeken. Daar worden straks ook kant en klare diepvriesmaaltijden verkocht. Petersen weet dat in Roosendaal overlast wordt ervaren door van arbeidsmigranten, met name bij de Poolse supermarkten. ,,Wij wijzen onze mensen al jaren op de normen en waarden zoals die hier gelden. Daarvoor tonen we onder meer een film tijdens de introductieperiode. Ze zijn echter vrij in hun doen en laten en daar ook zelf verantwoordelijk voor.''

Dat vindt haar collega Ilyas Etik van Atik Uitzendbureau ook. ,,Overigens werken bij ons vooral Hongaren, tegen de 80 procent.'' In tegenstelling tot Pollux, wacht Atik met bouwen tot de vergunning onherroepelijk is. ,,We willen begin volgend jaar starten en zijn hierover in gesprek met de aannemer. De spullen zijn besteld.''

Volledig scherm Het vooraanzicht van de huisvesting van Pollux op Zonneland in Nispen . © architectenburo van ginneken