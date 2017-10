Vergunning voor biomineralenfabriek Roosendaal komt er, maar niet van harte

ROOSENDAAL - ,,We kunnen niet anders dan de vergunning voor de biomineralenfabriek verlenen.'' Met spijt in zijn stem kondigde de Roosendaalse wethouder Cees Lok dinsdag aan dat de kogel door de kerk is. Na lang soebatten krijgt Biomineralen BV de vergunning om een fabriek te bouwen naast de afvalverbrander van SUEZ aan de Potendreef.

Daar worden straks vrachtwagens met mest binnengereden en rijden andere vrachtwagens met gedroogde mestkorrels naar buiten. In de fabriek wordt de vloeibare mest verwerkt en omwonenden vrezen dat hierbij een vervelende geur vrijkomt. Bij de bekendmaking van de vergunningverlening benadrukte Lok nogmaals dat de eisen streng zijn.

Hij werd bijgestaan door Berend Hoekstra, adviseur luchtverontreiniging van onderzoeksbureau Tauw. Die kreeg de opdracht om alle stukken nog eens tegen het licht te houden. Als er ergens een mogelijkheid was om van de vergunning af te zien, zou de gemeente die aangrijpen. Maar helaas, voor de gemeente. ,,Er rest ons geen andere mogelijkheid dan de vergunning te verlenen'', aldus Lok.

Weigeren

Hij verwijst naar het bestemmingsplan die de Roosendaalse gemeenteraad in 2013 heeft goedgekeurd. ,,Om die reden kunnen we niet weigeren.'' Ook het afkopen van de vergunning heeft volgens de wethouder geen zin. ,,Omdat er morgen een ander op de stoep kan staan die hetzelfde aanvraagt en ook een afkoopsom verlangt. Inderdaad zouden we het bestemmingsplan opnieuw kunnen wijzigen, maar daar gaat veel tijd overheen.''

Hoekstra wijst op de strenge eisen waaraan de fabriek moet voldoen. Vooral die van de geuruitstoot, deze is nog niet de helft van wat de fabriek volgens de richtlijnen naar buiten mag brengen. ,,Als er gebouwd wordt, wordt eerst gecontroleerd of dit volgens de laatste technieken gebeurt en als de fabriek in werking treedt, komt er meteen een geaccrediteerd bedrijf om de uitstoot te meten. Is deze niet volgens de afspraak, dan moet de fabriek maatregelen nemen.''

Rechter

Nu de vergunning is verleend, kunnen de tegenstanders die zich hebben verenigd in de Werkgroep Biomineralen, naar de rechter stappen met het verzoek de verlening ongedaan te maken. Daar hebben zij zes weken de tijd voor. Als de tegenstanders daar niet hun gelijk krijgen, kunnen ze nog in hoger beroep gaan bij de Raad van State.

Directeur Lodewijk Burghout van Biomineralen BV had eerder aangegeven dat de vergunning nu zo 'robuust' in elkaar zit dat hij bij de rechter geen probleem verwacht. Eerder waren ook onderzoeken van de GGD en de Milieu Effecten Rapportage positief. ,,Wij zijn blij dat de vergunning er uiteindelijk gekomen is. Een verrassing is het niet, omdat we serieus werk hebben gemaakt van ons plan'', was de reactie van Burghout na het 'groen licht' voor zijn fabriek.

Technieken

Tegen de ongeruste omwonenden wil de directeur kwijt dat hij blijft zoeken naar de nieuwste technieken in de fabriek. ,,Wij zijn geen club die snel wil scoren. We willen alles zo goed mogelijk doen.'' Lok en Burghout trekken samen op om de buurt in het verdere proces zo goed mogelijk op de hoogte te houden.