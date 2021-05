Vergeten verhalen vertellen is Marcel Deelen op het lijf geschreven, maar nu stopt hij als museumdirecteur

interviewFIJNAART/OUDENBOSCH - Bijna twintig jaar was hij het gezicht van het Natuurhistorisch en Volkenkundig Museum in Oudenbosch. Onlangs legde Marcel Deelen zijn taken als voorzitter neer. ,,Het is tijd voor een nieuwe impuls.’’

Vergeten verhalen opduiken. De geschiedenis vertellen van een beeldje, een vaas of een oud kistje. Dat zijn dingen die Marcel Deelen op het lijf zijn geschreven. Die drang om zaken uit te zoeken heeft hij altijd al gehad. Vroeger al, in Zwijndrecht waar hij opgroeide en zijn vader een juwelierszaak had. In de belangstelling staan, daar houdt hij ook van. Van jongs af aan. ,,Op school dingen organiseren, een toneeltukje regisseren, op verjaardagen het bezoek amuseren. Ik genoot als mensen naar me keken.’’

Aan de andere kant is hij juist introvert. Nog steeds kan hij wegdromen in zijn fraaie bibliotheek. Wanden vol antiquarische boeken. Boekruggen die tot de verbeelding spreken. De geur van het verleden. Iets muffigs, zoals het hoort in een oude pastorie. Deelen pakt de reisjournalen van de ontdekkingsreiziger Stanley uit de kast. In Afrikas donkere wildernissen, heet het boek. Drie delen.

Quote Elk object heeft zijn eigen verhaal Marcel Deelen

Deelen geniet, is plots weer de kleine jongen die in de eerste klas al zijn eigen verhalen schreef. Avontuur achter elke boom. Een onbekend land, voorbij de rivier. Zijn vingers strelen de ruim een eeuw oude bladzijden. ,,Kijk, een uitvouwbare kaart, mooi hé?’’

‘Werk dat nooit ophoudt’

Paspoort Marcel Deelen Leeftijd: 56 jaar

Geboorteplaats: Dordrecht

Woonplaats: Fijnaart

Burgerlijke Staat: Getrouwd met Ellen Beekman, twee kinderen, drie kleinkinderen

Functie: ZZP-er Verpleegkunde

Bekend als: Oud-voorzitter Natuurhistorisch en Volkenkundig Museum Oudenbosch en bewoner van d’Engelenburgh, de oude pastorie van Fijnaart Volledig scherm © Pix4Profs/Marcel Otterspeer Deelen is ook van de gezelligheid, mensen over de vloer hebben. In betere tijden organiseert hij concerten en tentoonstellingen, in het meest karakteristieke pand van Fijnaart. Samen met Ellen, voormalig beroepszangeres en echtgenote. De stijlkamers van d’Engelenburgh gaan bij dat soort gelegenheden open. Het in ere herstellen van de in 1873 ontworpen pastorie mag je gerust hun levenswerk noemen.



,,Het stond al acht jaar leeg toen we het kochten. Het werd bewoond door vliegen en lieveheersbeestjes. De makelaar was verbaasd toen bleek dat we oprechte interesse hadden.’’ Jaren hebben ze erover gedaan om het pand de uitstraling van de negentiende eeuw terug te geven, tot in elk detail. Het is werk dat nooit ophoudt. ,,Ik heb pas nog een pot boenwas gekocht om alle antieke meubeltjes weer eens in de was te zetten.’’



Ten tijde van de aankoop van de oude pastorie was Deelen voorlichter bij de gemeente Halderberge. Ook daar zit een mooie geschiedenis aan vast. ,,Ik heb niet zelf gesolliciteerd. Ik had eerder gereageerd op een vergelijkbare vacature bij de gemeente Zundert en was het daar net niet geworden. Via via kwamen ze bij mij terecht.’’

Als vanzelf kwam Deelen ook in beeld bij het Natuurhistorisch en Volkenkundig Museum in Oudenbosch. Ook in West-Brabant was doorgedrongen dat Deelen destijds in Zwijndrecht mooi werk had verricht bij het opzetten van De Vergulde Swaen, de oudheidkamer die nog steeds bestaat. De combinatie met gemeentelijke voorlichting deed de rest.

Unieke vondst

Deelen op zijn beurt voelde zich aangesproken door de taakomschrijving. Hij nam de handschoen op en werd bestuurslid, later voorzitter. ,,Hoewel ik nooit eerder in het museum was geweest.’’ Bij zijn aantreden hadden de schatkamers in Oudenbosch juist het predicaat ‘geregistreerd museum’ gekregen. Deelen wilde het museum nog beter op de kaart zetten en verder professionaliseren. Hij is tevreden over wat er allemaal is bereikt. ,,Ik had een aantal ideeën die ik gestalte heb kunnen geven, samen met de juiste medewerkers.’’

De museumcollectie is grotendeels ontstaan in de tijd van de broeders. Veel voorwerpen op het gebied van archeologie, geologie, natuur en volkenkunde hebben deels via het missiewerk hun weg naar Oudenbosch gevonden. Deelen heeft zich altijd ingezet om dat erfgoed te bewaren en te ontsluiten. ,,Elk object heeft zijn eigen verhaal.’’

Quote Je moet oppassen dat het geen familie­feest­je wordt Marcel Deelen

Soms kwam er ook uniek materiaal bij. Legendarisch is de vondst die echtgenote Ellen deed. In haar netwerk vond ze een hoop Afrikaanse spullen, die klaar stonden voor de kringloopwinkel. ,,Nader onderzoek leerde dat het allemaal spullen waren geweest van iemand die voor Albert Schweitzer had gewerkt. Brieven, foto’s, allemaal uniek materiaal.’’

Koloniale erfenis

Deelen heeft zijn eigen mening over de koloniale erfenis. Hij heeft grote twijfels bij de trend om materiaal terug te geven aan het land van herkomst. ,,Je moet het in het juiste daglicht zien. Het maakt ook deel uit van onze historie. Met teruggeven alleen ben je er niet. Het moet ook onder de juiste omstandigheden bewaard blijven. Daar horen financiën en kennisoverdracht bij.’’

Deelen heeft ondertussen de deur van het museum in Oudenbosch achter zich dicht getrokken, net als Ellen die tien jaar secretaris was. ,,Je moet oppassen dat het geen familiefeestje wordt.’’ Voor verveling is hij niet bang. Daarvoor vraagt d’ Engelenburgh teveel onderhoud en is ook zijn werk in de zorg te leuk. Hij zet zich met name in voor (dementerende) ouderen. ,,Ook daar hoor je de mooiste verhalen over hoe het vroeger geweest is.’’