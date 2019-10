Verenigingsman Paul Swaans (84) uit Roosendaal overleden: ‘Het erelid speldje zit vanzelfsprekend op zijn mooie laatste pak geprikt’

ROOSENDAAL - Roosendaler Paul Swaans, afgelopen zaterdag overleden, was een vereniginsgman in hart en nieren. Hij werd op drie februari 1935 geboren in Nispen. Swaans is Erelid van Alliance en drager van de gouden eremedaille in de Orde van Oranje-Nassau.