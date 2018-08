Verenigingen in Zegge bundelen krachten

Die gedachte gaf het jaarlijkse beachvolleybaltoernooi al een nieuwe draai. En er komen meer van dat soort initiatieven, zegt Erik Pesman over het Beachweekend Zegge. ,,We willen ook Zegpop nieuw leven inblazen'', zegt de man van St. Cecilia. Samen voorraad inkopen is ook een breder levende wens, weet hij.

Samenspraak

De Tamboers uit Zegge houden over amper twee weken hun jaarlijkse Beachvolleybaltoernooi. Dat kreeg in samenspraak met TC Hooghei echter een andere draai. Op zaterdag 18 augustus is er deze keer Beachtennis en de dag erna het volleybal.

,,Voor beachtennis hebben zich al acht koppels ingeschreven, maar daar kan nog wat bij'', meldt Pesman. Het beachvolleybal profiteert echter meteen van de nieuwe impuls. ,,Ooit hadden we 28 teams, vorig jaar nog 14.'' Nu staat de teller al weer op 25,26.

Oppikken

Het is precies wat Peter Timmermans vóór de zomer predikte. Timmermans, zowel lid van de Dorpsraad als van wijkvereniging Meulenkwartier, lanceerde zijn plan voor meer interactie tussen de Zegse verenigingen. ,,Dat pikken we na de zomer meteen weer op'', meldt hij vanaf zijn vakantieadres. ,,We zijn bezig het handen en voeten te geven.''

Zijn oordeel over wat er in de tussentijd van de grond komt is helder: ,,Zonder meer leuk."

Pesman, lid van het nieuwe, nog losse samenwerkingsverband, noemt ook Zegpop. ,,Dat was in de oude vorm helaas niet meer haalbaar. Door samenwerking met café Kerkzicht hopen we een win-winsituatie te krijgen.''

Agenda

Het café doet bewust mee aan het Beachweekend. ,,Zo'n tweede dag is heel positief. Zo helpen we elkaar om de boel overeind te houden", zegt Marcel Nieuwdorp van Kerkzicht. ,,En we stemmen onze agenda's beter op elkaar af."

Pesman ziet dat het idee van Timmermans aanslaat. De woordvoerder van St. Cecilia heeft nu Zegpop op zijn verlanglijstje staan. Kerkzicht kan dan faciliteiten bieden en zelf extra omzet bijschrijven.

,,We hebben de ambitie, maar de kartrekkers zijn op het moment allemaal druk. Zegpop zal dus wel zomer volgend jaar worden", verwacht hij.

