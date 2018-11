Verdwijnende bushaltes: Rucphense raadsleden boos op Arriva en provincie

Hierbij werd er onder andere gepraat over buslijn 312 en het verdwijnen van bushaltes. De provincie en vervoersbedrijf Arriva bepalen en gemeentes lijden eronder. ,,Als kleine gemeente heb je niks meer te zeggen", aldus commissielid Van den Broek (VVD).

Per 1 december 2019 gaat de nieuwe, snellere dienstregeling van buslijn 312 van kracht. Dat betekent dat straks de dorpskernen St. Willebrord en Sprundel samen één bushalte delen bij de Noorderstraat. ,,Het is niet anders", aldus wethouder René Lazeroms. ,,Origineel was het plan dit volgende week in te laten gaan, maar dat hebben we weten te rekken naar volgend jaar om met een goede oplossing te komen."

1 procent

Uit onderzoeken en enquêtes blijkt dat het gebruik van het openbaar vervoer ver onder de maat zit: 1 procent van de bevolking. ,,Daarom worden deze keuzes gemaakt door de provincie", legt de wethouder uit. ,,Ze willen graag volle bussen zien of die nu groot of klein zijn."

Alternatief

Samen met betrokken partijen wordt het zoeken naar alternatief vervoer om de inwoners tegemoet te komen. ,,Wat het wordt, is nog onduidelijk. Daarom willen we rustig en goed nadenken over wat mogelijk is en kijken naar voorbeelden in andere gemeenten", aldus Lazeroms. ,,Hiervoor is tijd nodig."

Ondanks alle verontwaardiging van de gemeenteraadsleden stelt de wethouder het zo: ,,We hadden ook minder geluk kunnen hebben als de buslijn compleet zou verdwijnen, zoals dat is gebeurd bij een andere gemeente. Dat hebben we niet laten gebeuren. We zijn maar een klein spelertje in het veld, ondanks dat proberen wij ons zo groot mogelijk te maken."