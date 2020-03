‘Verdwenen’ Kruisweg uit Sint Jan komt in de Vastentijd weer boven water

ROOSENDAAL - Het blijft een aparte weergave: de veertien staties van de Kruisweg, uitgebeeld in zwart-wit tekeningen. Ze hingen tot 2003 in de St. Janskerk. Het is aan de stichting Spirit in Roosendaal te danken dat ze in Vastentijd nog geregeld uit depot komen. Nu in de Paterskerk.

Want nadat de kerkelijke functies uit de St. Jan verdwenen, was het ook met het getekende lijdensverhaal van Jezus gedaan. ,,Althans de ingelijste tekeningen zijn weg gehaald’’, zegt Geert Engelen (70) van Spirit, ,,De begeleidende dichtregels onder de Kruisweg zaten in de lambrisering van de kerk verwerkt. Die zijn van de Roosendaalse schrijver en dichter Frans de Clerq, hij maakte er een soort rijmprent van. Voor zover bekend was dit de enige kruisweg met dichtregels eronder.‘’

Engelen is deze zaterdag samen met collega Jan Jongmans (79) in de OL Vrouwekerk. De veertien staties zijn in de zijpaden uitgestald, precies onder de keramieken exemplaren van de kerk aan de Kade, waar nog wel diensten worden gehouden. Tot aan Koningsdag blijft de Kruisweg nu te zien.

Siberisch krijt

Erfgoedbewaarder Jongmans kan veel over de kruisweg vertellen. Hij schreef er een boekje over, wat al lang is uitverkocht. ,,In zijn laatste jaar op de Kunstacademie van Amsterdam kreeg Guido van de Griendt van de Sint Jansparochie de opdracht een nieuwe kruisweg te maken, die paste bij de lichte en sobere stijl van de Waterstaatskerk. Dat was in 1962. Hij kwam naar Roosendaal en werkte een half jaar in een atelier achter de schouwburg aan de tekeningen, uitgevoerd in zwart-wit Siberisch krijt.‘’

Behalve de techniek wijkt ook de afbeelding af van de 'doorsnee Kruisweg', vindt Jongmans. ,,Van de Griendt beperkte zich tot de belangrijkste figuren. Dus steeds Jezus met het kruis en een enkele keer moeder Maria, Simon van Cyrene en de wenende vrouwen. Maar geen verdere entourage.‘’

Mariagevelsteentjes

Spirit is een samenwerkingsverband tussen de Katholieke en protestantse kerk en de zusters van Mariadal. Engelen: ,,Met een team van acht mensen organiseren we activiteiten op het grensvlak van cultuur en religie.‘’ Naast het tevoorschijn halen van de Kruisweg, waarvoor jaarlijks nog veel belangstelling bestaat, zijn dat de ‘Preek van de Leek’, Mariënburglezingen, kleine concerten en op 23 april ook een bustocht West-Brabant bevrijd. Jongmans mag daarnaast graag boekjes uitbrengen over religieus erfgoed in Roosendaal. Over Mariakapelletjes en - gevelsteentjes bijvoorbeeld. Op zaterdag 28 maart maakt hij een wandeling door de stationsbuurt, waar uit dankbaarheid na de oorlog veel gevelsteentjes zijn geplaatst.

De Kruisweg in de OL Vrouwekerk is alle zaterdagen van 14 tot 15.30 uur te bezichtigen.