Verdwaald peutertje in pikkedonker gevonden op straat in Roosendaal, politie overweegt plaatsen foto

Verhuurder Lavoor Roosendaal: 'Onrust over bewoning is niet nodig'. En toch ging het mis.

22 augustus ROOSENDAAL - Bewoners van de Hoveniersberg in Roosendaal hoeven niet bang te zijn dat de tijdelijke bewoners van de lege basisschool Lavoor voor onrust in de wijk gaan zorgen. Er komen acht studenten en starters wonen, van wie er drie al in in de school zitten.