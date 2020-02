‘Verdozing van Brabant moet stoppen’: acht actiegroepen komen in verzet

Goed weer of slecht weer, alle Halderberg­se prinsen zijn tevreden over carnaval

26 februari OUDENBOSCH - ,,Carnaval is helaas weer voorbij‘’, verzuchtten de prinsen woensdagmorgen ietwat vermoeid op het gemeentehuis van Halderberge. ,,Hoho, niet helemaal‘’, nodigde prins Geert van Puitenol zijn collega's en de burgemeester uit. ,,Zondag alsnog optocht door Oudenbosch, we gaan nog even door.‘’