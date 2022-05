Verdachten van flatmoord in Roosendaal zijn ex-vrouw en haar nieuwe vriend

Amateurvoetbal Virtus lijkt de pineut in titel­strijd, plots zes punten minder door uit competitie genomen ploeg: ‘Je zag de radeloos­heid bij spelers’

Een club die uit de competitie gehaald is, speelt een grote rol in de titelstrijd van de derde klasse B. Het Zevenbergse Virtus is de sjaak nu het plots zes punten minder heeft, waardoor lijstaanvoerder SC Gastel ineens zeven punten voorsprong heeft op de directe concurrent. ,,Ik zou liegen als ik zeg dat ik er niet blij mee ben.”

5 mei