Verdachten kluisjesroof Oudenbosch langer in de cel, één van de dieven vermoedelijk in het buitenland

Kaart In Aalburg werden in 2018 de meeste baby's geboren van Brabant

15:45 LANDERD - In Aalburg werden het eerste halfjaar van 2018 78 kinderen geboren. Dat zijn er 5,9 per duizend inwoners en dat zijn er de meeste van Brabant. In Landerd werden in het eerste halfjaar van 2018 juist de minste baby's geboren. Namelijk drie op duizend inwoners. Dat zijn er in totaal 47.