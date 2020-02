Verdachten cocaïnewasserij Sint Willebrord blijven vastzitten, rechtbank vreest dat ze vluchten naar Columbia

BREDA - Vijf verdachten die zijn opgepakt bij de ontmanteling van een cocaïnewasserij op 18 november vorig jaar in de Dorpsstraat in Sint Willebrord blijven in de gevangenis. Dat bepaalde de rechtbank in Breda vrijdag. De zesde verdachte was eerder om gezondheidsredenen al vrijgelaten.

Vrijdag was een inleidende zitting bij de Bredase rechtbank. Onderzoeksresultaten zijn niet bekend geworden. Wel werd duidelijk dat de politie die maandag 81,86 kilo cocäine vond in de wasserij. Het was voor het eerst dat er in Brabant een cocaïnewasserij werd ontmanteld.

In zo'n wasserij wordt met chemicaliën cocaïne veiliggesteld uit andere stoffen. Criminelen smokkelen cocaïne soms door het poeder op te lossen in bijvoorbeeld pastasaus of shampoo. Zo worden de drugs minder snel ontdekt. Met speciale chemische goedjes kan de peperdure coke dan weer uit de andere stof worden gefilterd, dat heet wassen.

Quote Er kan alleen maar worden vastge­steld dat de verdachte op een locatie buiten de loods was. Er is helemaal geen bewijs dat hij ook maar iets wist van wat zich binnen afspeelde Haroon Raza

De wasserij werd op 18 november vorig jaar ontmanteld door de politie. Daarvoor werd het gebied rond de loods volledig afgesloten. De verdachten kwamen plotseling tevoorschijn uit hun verstopplekken. Ze probeerden te vluchten door over het hek te klimmen, maar de politie kon ze in allerijl oppakken. De wasserij werd ontdekt nadat buurtbewoners een vreemde lucht roken. In dezelfde loods werd in juli 2018 ook al een keer een grote wietkwekerij gevonden.

Geen sporen

Advocaten van de mannen vroegen wel of hun cliënten vrij mochten. Zo stelde Haroon Raza bijvoorbeeld dat ,,alleen maar kon worden vastgesteld dat de verdachte op een locatie buiten de loods was. Er is helemaal geen bewijs dat hij ook maar iets wist van wat zich binnen afspeelde.''

Op de kleding van de man zijn bijvoorbeeld ook geen sporen van cocaïne gevonden. De officier van justitie en de rechtbank vonden het echter te vroeg om ze vrij te laten. De rechtbank stelde onder meer dat er gevaar is dat vier van de verdachten vluchten naar Colombia, waar ze vandaan komen.