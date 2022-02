Verdachte wilde slachtoffer van schietpartij in Sint Willebrord ‘alleen maar bang maken’

BREDA – De beschieting van een auto in Sint Willebrord op 31 juli vorig jaar was geen conflict in de relationele sfeer, maar een zakelijk conflict in de criminele wereld. Dat zei advocaat Barry van de Luijtgaarden van de verdachte vrijdag in de rechtbank in Breda.