'Verdachte verkrachting Oudenbosch is bewaker bij Defensie‘, Opsporing Verzocht sprak van zeer ernstige zaak

OOSTERHOUT - Een bewaker van zeer gevoelige defensiecomplexen als de kazerne van het Korps Commandotroepen en het hoofdkwartier van de luchtmacht in Breda wordt verdacht van verkrachting en wederrechtelijke vrijheidsberoving. De politie sprak in Opsporing Verzocht en Bureau Brabant van ‘een zeer ernstig geweldsmisdrijf’.

De 36-jarige Nederlander, die vlak over de Belgische grens in Loenhout woont, zit al sinds begin vorige maand vast. Nu pas is naar buiten gekomen wat zijn identiteit is. Het gaat om een burgermedewerker van de Defensie Bewakings- en Beveiligingsoperatie, meldt De Telegraaf.

Hij werd opgepakt vanwege een zaak die speelde in Oudenbosch en die veel stof deed opwaaien. Een man belde op 21 maart dit jaar aan het begin van de middag aan bij een jonge vrouw en wist zich waarschijnlijk met een babbeltruc naar binnen te kletsen. Daar zou hij haar hebben vastgehouden en verkracht.

Opsporingsprogramma's

Na het tonen van camerabeelden in Opsporing Verzocht en Bureau Brabant kwamen er in totaal 15 tips binnen over de zaak. Een van de tipgevers wees naar de 36-jarige man uit Loenhout. Na verder onderzoek hierop is de man aangehouden.