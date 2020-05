Verdachte van steekpartij bij Jumbo in Roosendaal is 29-jarige man uit Polen

Nieuw: magazine Pindah*, ‘glossy met een Indisch tintje’

9:01 Vanaf dinsdag 12 mei ligt-ie in vrijwel alle tijdschriftenhandels van Nederland: het nieuwe magazine Pindah*. Hoofdredacteur is filmproducent San Fu Maltha. Als zoon van een Chinees-Indische moeder en een Nederlands vader groeide hij op in Oudenbosch waar hij nog steeds regelmatig komt.