Verdachte van kinderverkrachting mag niet naar huis

Politie ontruimt hennepkwe­ke­rij­en in Roosendaal en Fijnaart

11:46 ROOSENDAAL/FIJNAART - Vijf illegale hennepkwekerijen in Roosendaal en Fijnaart zijn woensdag door het hennepteam van de politie ontmanteld. Alle apparatuur en planten zijn in beslag genomen en worden vernietigd. Daarnaast vond de politie in een woning ook harddrugs en nam ze de auto van de bewoner in beslag.