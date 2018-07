Verdachte van overval op zonnestudio in Roosendaal aangehouden

Fotoalbum Bewegen is goed voor je, geslaagde sportdag voor bewoners Bloemsche­vaert in Roosendaal

17 juli ROOSENDAAL - Dat sporten en bewegen goed voor je is, ook op hoge leeftijd, blijkt wel op de tweede sportdag op complex De Bloemschevaert in Roosendaal. De bewoners bewegen snel tussen de tien onderdelen van het parcours in de middag. ,,Het zou zonde zijn wanneer we een onderdeel missen."