Verdachte van doodrijden twee moeders en kinderen in Oud Gastel: ‘Ik had voorrang’

De rechtbank, die camerabeelden van het ongeluk bekeek, oordeelde echter dat de man vast moet blijven zitten. Er zijn namelijk aanwijzingen dat hij wel schuld heeft aan het ongeluk. Ook is de rechtbank bang dat de man weer onveilig zal rijden. ,,U heeft een mentaliteit waarin weinig ruimte is voor veiligheid en de fysieke integriteit van anderen. Ook overschat u uw vaardigheid tot het besturen van motorvoertuigen.”

Bij het ongeval aan de Blauwhekken reed Omar E. in een Mercedes met 155 kilometer per uur op het kruispunt af, waar hij maar 50 mocht. Op dat moment passeerde een Toyota net de haaientanden om over te steken. Een moeder (39), haar zoon (8) en dochter (10) kwamen om het leven. Ook een andere inzittende, een vrouw van 42, overleed. Haar 9-jarige dochter raakte gewond.

Mercedes was gehuurd

Omar E. had de gecrashte wagen gehuurd in Duitsland. De Roosendaalse burgemeester Han van Midden gaf na het drama aan dat hij meerdere keren had gewaarschuwd voor jonge automobilisten die met huurauto’s over de weg scheuren: ,,Het moest wel een keer verschrikkelijk fout gaan. Nu is onze nachtmerrie uitgekomen.”