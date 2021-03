Verdachte schietincident in Oudenbosch houdt zich niet aan deadline politie: man nog steeds voortvluchtig

Stampers­gat­ters pleiten voor veilige ontslui­tings­weg nieuw woonwijkje

8:00 STAMPERSGAT - Op de schaal van Stampersgat doet een nieuw woonwijkje van twaalf nieuwe huizen er toe. In het dorp is afgelopen decennium amper gebouwd, maar daar brengt in eerste instantie Jawel BV uit Wouwse Plantage verandering in.