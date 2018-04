Verdachte schieten op woning Amethistdijk in Roosendaal uit de cel

ROOSENDAAL/DEN BOSCH - De 20-jarige man die ervan verdacht wordt op 20 februari te hebben geschoten op een woning aan de Amethistdijk in Roosendaal, is door het gerechtshof in Den Bosch op vrije voeten. Het hof vindt dat er in het onderzoeksdossiers tegen de man te weinig aanwijzingen zitten om hem nog langer in voorlopige hechtenis te houden.

Advocaat Mark Broere zegt dat zijn van poging tot moord of doodslag verdachte cliënt vrijdag uit de cel is gekomen. Hij was in hoger beroep gegaan tegen de eerste beslissing van de raadkamer in Breda om de verdachte na zijn aanhouding dertig dagen langer vast te houden. Laster gaf de raadkamer de man nog eens twintig dagen.

Eigen veiligheid

De raadsman voerde aan dat er behalve de verklaring van de bewoner van het getroffen huis, eigenlijk geen (fysieke) bewijs is tegen zijn cliënt, zoals kruitsporen of dna in de auto waaruit geschoten zou zijn: ,,Hij had de wagen wel gehuurd, maar die uitgeleend aan iemand wiens naam hij niet wil noemen in verband met zijn eigen veiligheid.''

Vete

Intussen maakt de politie jacht op de mogelijke opdrachtgever van de aanslag. Het gaat om Younes B. (22) die een bekende is van de schietverdachte. Hij zou een gewelddadige drugsvete uitvechten met de bewoner Hicham B. (29) van het beschoten huis en diens broer Jaouad. De broers zeggen dat de Roosendaler hun familie terroriseert en bedreigt.

Onrust

De schietpartij heeft voor flinke onrust gezorgd in de buurt. Burgemeester Jacques Niederer sloot de woning, maar de rechtbank in Breda draaide dat bevel begin deze maand terug. De rechtbank in Breda besloot twee weken geleden Jaouad langer in de cel te houden. Hij zou op 5 december vorig jaar Younes hebben beschoten op de Diamantdijk.