Eis 15 jaar cel tegen verdachte knuppelmoord Sint Willebrord

Gevonden trompet weer terecht bij Roosendaalse Bram, maar van wie is de leverworst?

5 februari ROOSENDAAL - Bijzondere oproep op social media maandagochtend. Want wie was toch zijn tas met trompet én leverworst verloren op de Bloemenmarkt in Roosendaal? Vooral die leverworst trok natuurlijk de aandacht. ,,'Worst' case scenario voor ieder zeulbandlid, dit'', was een van de vele voor de hand liggende grappen.