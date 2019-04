Verdachte drugsdealer uit Sprundel bijna vrij

Pop up Galerie breidt uit met lifestyle en muziekop­tre­dens

16:53 OUDENBOSCH - In het voormalige kantoor van woonkwartier opent komende vrijdag voor de tweede keer een pop-up galerie. De expositie is ditmaal veel uitgebreider dan de primeur vorig jaar. Daar staat tegenover dat de werken van regionale kunstenaars voor een kortere periode in de ruimtes van het toekomstige ROC komen te hangen.