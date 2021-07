Verdachte (32) diefstal politieauto meldt zich op politiebureau

Giganti­sche hoeveel­heid water komt richting West-Bra­bant: ’Alle vertrouwen dat de dijk het houdt’

18 juli BREDA - Een gigantische hoeveelheid water stroomt van het rampgebied in Limburg via de Maas naar open zee en passeert daarbij West-Brabant. Moet deze streek zich zorgen maken? ’We zijn alert, maar onze situatie is niet te vergelijken met Zuid-Limburg. De dijk staat er en ik heb er alle vertrouwen in dat ie het houdt’, zegt Thijn Schellekens.