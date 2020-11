Verdachte (25) blijft in cel voor schietpartij Roosendaal, slachtoffer (23) zit nu ook vast

Het voorval had plaats op maandagavond 6 juli. De politie trof op een parkeerplaats aan de Nispenseweg het 23-jarige slachtoffer aan. Hij had aan elk been een verwonding door kogels. De man zou samen met een vriend in een auto naar de parkeerplaats zijn gekomen. Mogelijk speelde tussen hem en de verdachte iets in de relationele sfeer. Nadat hij was uitgestapt, werd hij beschoten. Het slachtoffer werd behandeld in het ziekenhuis. Hij zit nu overigens zelf vast in België.