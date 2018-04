Verbouwing van Parrotia naar huiskamer geslaagd in Roosendaal

In een van de gezellige hoekjes zit een man, die niet met zijn naam in de krant wil, lekker de krant te lezen op een bank. Hij wil wel kwijt dat hij de verbouwingen in Parrotia zat is. ,,Elke keer weer een andere plek waar ik de krant moet lezen. Ik vraag me echt af wat dat allemaal gekost heeft. Volgens mij heb ik onder hand deze bank zelf betaald."



AlleeWonen werkt bij deze verbouwing nauw samen met Bibliotheek VANnU. Samen investeren beide partijen 1,1 miljoen euro in de opknapbeurt, zegt Katja van Etten van de Bibliotheek VANnU. De eerste ideeën daarvoor ontstonden een paar jaar geleden. ,,De laatste verbouwing van Parrotia is echt in 2006 geweest", reageert Katja. ,,In de herinnering van veel mensen lijkt dat veel korter geleden."