Verbouwing van het Dijkcentrum duurt nog een maand

Cees van Ginneken van Winter Bouw en Ontwikkeling verwacht tot eind november nodig te hebben tot de hele grote klus erop zit. ,,We zijn onderweg op heel veel extra werk gestuit. De plafonds bleken op bepaalde plekken wel 2 of 3 lagen te hebben. Daar hadden we niet echt op gerekend bij het begin van de werkzaamheden. Het leverde onze timmermannen een hoop werk op om het allemaal gelijk te maken. Ook de leidingen lagen hier en daar behoorlijk door elkaar, een enorme klus om dat weer in orde te maken, “zegt Van Ginneken.

,,De laatste klus is de ingang aan de kant van de Moriondijk veel lichter te maken. Het dak is daarvoor helemaal opengebroken en we zijn bezig om de zijkanten gelijk te trekken. Er blijven toch verschillen in hoogtes, maar we gaan het net zo mooi en strak als al te zien is aan de andere kant van het centrum. Het lastigste blijft dat de winkels gewoon open blijven en we rekening moeten houden met de klanten, die langs blijven lopen.”