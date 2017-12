'Verbouwereerd' slachtoffer woningbrand Roosendaal nu wel adequaat geholpen door gemeente

ROOSENDAAL - Een ‘misverstand’ noemt de gemeente Roosendaal achteraf de reactie die Michel Thomas uit Roosendaal kreeg toen hij maandag bij de gemeente vroeg om bouwtekeningen en onderdak, omdat zijn woning aan de Zwaanhoefstraat in het weekend door brand was verwoest. Voor de tekeningen moest hij tien euro per A4 betalen en onderdak regelen, nee, dat was geen taak van de gemeente, zo kreeg hij te horen.

,,Ik was helemaal verbouwereerd’’, aldus Thomas. ,,Je staat daar, bent alles kwijt, je kinderen hebben niets meer en je wordt gewoon weggestuurd. Het stukje empathie ontbreekt totaal. Had even geholpen, een bak koffie gegeven. Dit kan je als gemeente niet maken. Die heeft een zorgplicht naar haar bewoners.’’

Omdat hij zijn bankpas en geld uit de brand had kunnen redden kon hij de tekeningen - die hij nodig had voor de verzekering - betalen. De manier waarop hij was bejegend bij de gemeente zat hem echter zo hoog dat hij zijn relaas woensdagochtend op Facebook plaatste. Binnen de kortste keren werd het bericht ruim tweeduizend keer gedeeld. ,,Dat het zo massaal zou worden gedeeld had ik niet aan zien komen’’, vertelt Thomas, die daarna pijlsnel werd gebeld door de gemeente. ,,We hebben een goed gesprek gehad. De gemeente zei dat dit niet had mogen gebeuren en heeft gisteren correct gehandeld.’’ Inmiddels is er ook contact met AlleeWonen en hoopt Thomas zeer binnenkort te horen dat hij een tijdelijke woning kan betrekken. ,,We zitten nu nog in een hotel.’’

Wat hem verbaasde was dat er geen draaiboek lijkt te zijn voor dit soort gevallen. ,,Ik werd eerst geholpen door de Stichting Salvage, die een hotel voor ons regelde en ons tips gaf. Maar de hulp van Salvage stopte maandagochtend. De verzekering kwam maandag wel, maar die gaat eerst kijken hoe de polis in elkaar steekt. Je weet totaal niet waar je aan toe bent, wat je vergoed krijgt. Ik heb de gemeente aangeboden om, als alles achter de rug is, mee te denken over een draaiboek. Dat wilden ze wel.’’

Misverstand

Gemeentewoordvoerder Jeroen Steenmeijer geeft aan dat er in het geval van de familie Thomas sprake was van een misverstand. ,,Er ligt wél een protocol. Normaal krijgt iemand in dit soort gevallen meteen een contactpersoon, die helpt waar nodig. Hier was sprake van een misverstand. We hebben in eerste aanleg onvoldoende empathie getoond. Dat hebben we rechtgetrokken. De heer Thomas heeft inmiddels een vaste contactpersoon en ook een 06-nummer.’’

Dat Thomas de bouwtekeningen moest betalen vindt Steenmeijer niet zo vreemd. ,,Over bouwtekeningen moet je leges betalen, net als bij een nieuw paspoort of rijbewijs. Dat kun je later terugvragen aan je verzekering.’’ Meedenken over een draaiboek vindt de gemeente een goede suggestie. ,,Maar het zal dan meer gaan om een folder of een flyer, want dat draaiboek is er in de vorm van een protocol’’, aldus Steenmeijer.