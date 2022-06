Verbetering treinverbinding tussen Roosendaal en Antwerpen lijkt ver weg

Weinig volk op informatie­avond Rondje Roosendaal

ROOSENDAAL - Nee, de Roosendalers stonden woensdagavond niet in de rij om hun mening te geven over het Rondje Roosendaal. Na een online zitting vorige week, was er in KaaiDuurzaam op het Kadeplein een fysieke informatieavond opgezet voor bewoners.

8 juni