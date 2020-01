Veilingzicht oudste café en biljartmekka van Oudenbosch, gaat niet meer open

Half december overleed uitbater Theo de Jong op bijna 80-jarige leeftijd. Drie dagen later al werd zijn tapvergunning afgenomen. Tot verdriet van zijn partner Eefje Geerts, die hem na de dood van hun beider wederhelften bij stond achter de tap. ,,Theo was dan wel enige vergunninghouder en ik was toch niet van plan om in mijn eentje verder te gaan. Maar om nu meteen alles af te pakken getuigt van weinig medeleven‘’, verzucht ze, ,,De dochters van Theo of mijn eigen kinderen nemen het al evenmin over. Het is klaar. Jammer, want hij had zo graag zijn 45-jarig kasteleinsjubileum tegelijk met zijn tachtigste verjaardag gevierd in 2020.‘’