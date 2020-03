Veiligheid blijft een van de grootste zorgenkindjes in Roosendaal

video Van wereldbe­roem­de concert­zaal naar dorpshuis: operazan­ger geeft concert, in het Nederlands

17:14 LONDEN/RUCPHEN - Even wat anders: niet optreden in de wereldberoemde Royal Albert Hall in Londen, maar in een dorpshuis. De Engelse operazanger Maciek O’Shea (40) verruilt zijn woonplaats één dag voor een optreden in het dorp van zijn geliefde Janke van Uffelen (28): Rucphen.