Veiliger maken oversteek bij Rucphens sportpark begint

'Rucphen moet iets doen aan gevaar op Lage Zegstraat'

23 september ZEGGE - De situatie op de Lage Zegstraat vereist snel maatregelen, houdt D66’er Marion Buijk het Rucphense college voor. Zij trekt aan de bel over de dranghekken waarmee buurgemeente Roosendaal slechte plekken in het wegdek markeert. Die leveren volgens haar bij regen en in donkere uren levensgevaarlijke situaties op. ,,Elke dag liggen ze om, soms met de punten omhoog!’’, zegt ze over het Roosendaalse deel van de weg.