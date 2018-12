Veilig en vrolijk over de hindernissen van de eerste Gastelse Obstacle Run

OUD GASTEL - De Pekkercross is dood, leve de Gastelse Obstacle Run. In het Gastelse bos en weilanden rondom de Blankershove-vijver wordt de laatste dagen volop gebouwd aan de hindernissen voor het nieuwe evenement. Succes is bij voorbaat gegarandeerd, want de eerste editie op zondag 16 december is met vierhonderd deelnemers meteen uitverkocht.

Mede-organisator Gijs Bastiaanse is niet helemaal verrast met de belangstelling. ,,We zagen het aantal deelnemers aan de veldloop de laatste jaren steeds verder teruglopen. Dat was niet alleen op de Pekkercross, je ziet het overal. De trailruns en obstacle runs scoren tegenwoordig veel beter. Er zit geen wedstrijdelement in, deelnemers gaan de uitdagende hindernissen aan zonder dat er iets op het spel staat. We zijn op andere plaatsen gaan kijken om ideeën op te doen en alles op papier gezet.‘’

Met vereende krachten wordt de parcourstekening nu vertaald in opbouw van in totaal veertien hindernissen. Die hebben mooie namen gekregen als The Tiger Track, Sandbag Travel, Monkey Bar en Yellow Fences. Dat laatst is volgens Bastiaanse geen verwijzing naar de 'gele hesjes’. ,,Wij hebben zondag ook gele hesjes staan, maar die zijn er om het verkeer in goede banen te leiden of bij de hindernissen te assisteren.‘’

De komende dagen werkt de bouwploeg stevig door aan de barrières. Aan de Obstacle Run kunnen zowel kinderen als volwassenen deelnemen. ,,Uiteraard ligt de lat voor de kids lager en zijn de afstanden korter‘’, zegt Gijs. ,,Zij leggen één of twee kilometer af met zeven hindernissen in totaal. De volwassen gaan voor de grote ronde van 4,5 of negen kilometer met het dubbele aantal obstakels.‘’

Anders dan bij veel obstacle runs komt er geen water aan te pas. ,,In de wintermaanden is dat niet verstandig. We willen de deelnemers veilig en vrolijk aan de finish krijgen en niet onderkoeld.‘’

Gijs prijst zich gelukkig met de samenwerking tussen 't Veerke (voorheen organisatie Pekkercross), scouting Andriessengroep, Prifitt Personal Training en Bootcamp en de atleten Bernard Heshof en Thierry Frik. ,,Het is mooi om dit gezamenlijk tot stand te brengen en zondag te zien hoe het uitpakt. Zoveel deelnemers hadden we nooit eerder bijeen. Ze komen uit het hele land en zelfs twee Britten doen mee. Deelnemers gaan vanaf tien uur in groepjes - wij zeggen: waves - het parcours op. Dat gaat zo tot ver in de middag door.‘’