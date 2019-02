Veertigste Draai haalt weer toprenners naar Roosendaal

Verkeers­maat­re­ge­len bij Gastelse kruising Kralen met A17 nog niet zo simpel

9:00 OUD GASTEL - Drempels aan het eind van de afrit A17, eenduidige voorrangsregels (auto gaat voor fiets) en paaltjes zodat auto's niet meer over de carpoolplaats kunnen rijden. Dat de verkeerssituatie onveilig en complex is, daar zijn provincie Noord-Brabant en gemeente het wel over eens. Afdoende maatregelen treffen is op afslag 22 van de A17 in kruising met de Kralen verre van eenvoudig.