Veertig pinups strijden in Roosendaal om ticket voor finale Miss Pinup-verkiezing

ROOSENDAAL - Wie wordt Miss Pinup Benelux van 2019? Het zou zo maar kunnen dat die winnaar één van de veertig dames is die op zondag 17 februari meedoet aan een van de voorrondes in Roosendaal.

Op die dag wordt bij Tom’s Diner de één na laatste voorronde van deze wedstrijd gehouden. Van die veertig deelnemers kunnen er uiteindelijk maar drie door naar de Benelux-finale, op 29 maart in Breda.

In Roosendaal doen modellen mee uit de provincies Noord-Brabant, maar ook uit Gelderland, Utrecht en Limburg. Drag queen Lady Galore, pinup Anita Hogeling en internet-beroemdheid Petra Hashtag vormen de driekoppige jury. Deelnemers moeten in vijf minuten zo goed mogelijk uitleggen waarom pinup voor hen zo belangrijk is.

Eerste keer

Het is de eerste keer dat er een dergelijke verkiezing wordt gehouden. De organisatie is in handen van webshop succubus.nl en Vivian Kramer Gezegd Freher. Zij runt vintage fotostudio en beautysalon Sugarcoated en schopte het in 2017 tot een derde plek bij een soortgelijke verkiezing in Amerika.

Er doen in totaal 161 modellen mee aan de wedstrijd. Eerder werden er al voorrondes gehouden in Dalfsen, Wormerveer en Rotterdam. Na de Roosendaalse voorronde is er nog een voorronde speciaal voor deelnemers uit België en Luxemburg, op 24 februari in Antwerpen.