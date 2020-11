Veertien 'brandweer-lintjes’ waaronder een wethouder in Rucphen

In overleg met de minister van Justitie en Veiligheid en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Kanselarij der Nederlandse Orden, die adviseert bij de uitreiking van de welbekende lintjes, besloten om deze automatische benoemingsgrond te beëindigen. 2020 was daarbij een overgangsjaar. Prompt besloten vrijwel alle gemeenten in Nederland hun dappere brandweermannen nog het oude eerbetoon toe te kennen.

Inhaalslag

In Rucphen was de jaarlijkse bindingsavond in maart voorzien, allee toen brak juist corona uit. De ‘dubbele inhaalslag’ werd vrijdag gedaan in het gemeentehuis. Omwille van de maatregelen ook nu in twee fasen. Vroeg in de avond een eerste groep van zeven, anderhalf uur later het tweede zevental. Onder hen een goede bekende van de burgemeester, want ook wethouder René Lazeroms is op vrijwillige basis al ruim twee decennia aan het korps verbonden.